学費の積み立てをしていても、不安が消えない理由は、入学時にまとまって出ていくお金があるからです。授業料のように年払いで見える費用だけでなく、入学料、施設費、教材、生活費の支出が重なります。この記事では大きくなりやすい支出を紹介していきます。 入学時の支出で大きくなりやすいのは、入学料と前期授業料 大学進学を例にすると、入学時に大きいのは入学料と授業料です。文部科学省の資料では、国立大学の授