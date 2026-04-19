車のエアコンは、快適なドライブに欠かせない装備のひとつです。しかし、「エアコンを使うと燃費が悪くなる」とよく言われるため、使用を控えている人もいるかもしれません。実際のところ、どれくらい燃費に影響するのでしょうか。また、暑い日と寒い日で差が出る理由についても詳しく見ていきます。 エアコン使用で燃費はどれくらい悪化するのか 一般的に、エアコンを使用すると燃費はおよそ5～20％程度悪化する