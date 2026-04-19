「落ち込んでいたあの人に、なんて声をかけたらよかったんだろう……」この記事の画像を見る「あの時、もっと気の利いたことが言えたらよかったのに……」一日の終わりに、一人反省会をして溜息をつくことはないでしょうか。誰かを救うための正解の言葉を探して、自分をすり減らしてしまうのは現代人にとっての「あるある」かもしれません。今回ご紹介するエッセイ『栞（しおり）をはさむように休めばいい』（詩旅 紡（うたた