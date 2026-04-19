■「スローライフ」という言葉の裏側「いつかは自然豊かな田舎でゆったりと暮らしたい」と夢を膨らませる人も多いのではないでしょうか。しかし、都会の喧騒を離れた先に待っているのは、必ずしも穏やかな桃源郷とは限りません。「田舎暮らし」という甘美な響きの裏には、都市生活者には想像もつかない特有のルールや、合理性だけでは測れない「田舎の論理」が存在します。憧れだけで飛び込めば、そこは「理想の地」ではなく、逃げ