イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫は１８日（日本時間１９日）、アウェー・トットナム戦で今季３点を決めた。この日はベンチスタートだった中、味方の負傷を受けて前半２０分から出場。すると０―１の前半アディショナルタイムにスーパーゴールが生まれた。右クロスにファーで左足ダイレクトボレーを叩き込んで同点に追いついた。しかし、後半３０分、脚を気にする様子を見せ、ピッチを退