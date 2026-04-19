【モデルプレス＝2026/04/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音（あいば・りのん）が4月19日までに、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」美人JK「顔の小ささが際立ってる」ファン絶賛の新ヘア◆“かなりのカップル”相塲星音、新ヘアスタイル公開相塲は「前髪ぱっつんにした ど〜〜〜