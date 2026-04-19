岡山西警察署 酒気帯び運転で事故を起こしたとして、岡山市北区津高の派遣社員の男（58）が18日、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕されました。 岡山西警察署によりますと、男は18日午後8時15分ごろ、岡山市北区津島京町で、酒気を帯びた状態で軽自動車を運転し、対向してきた乗用車と接触した疑いが持たれています。事故の後、男は現場を立ち去りましたが、約20分後に戻ってきたということです。 乗用