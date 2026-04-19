ファッションデザイナーでタレントとしても活躍してきたドン小西氏（75）が、人生の新たな局面を迎えている。1月に受けた心臓弁膜症の手術のための検査で「膀胱がん」が見つかり、さらに「咽頭がん」も発覚。治療方法を精査するため、病気について猛勉強しているという。手厳しいファッションチェックで知られる小西氏がいま思うこととは──。ドン小西氏が語ってくれた。【前後編の後編】【写真】ドン小西氏の取材アザーカット