タレントの若槻千夏（41）が18日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。芸能界の「言いなり」タレントについて語った。タレント・指原莉乃と本音トークを繰り広げるこの番組。進行役で若槻と指原を融合したAI「指原千夏」から「2〜3番手で番組を回すポジションが非常にうまい」「バラエティのキャラを演じている」と指摘される一幕があった。「確かに負担になることをしてないかも。戻ってきてから」と