「世帯年収2,000万円」「都内タワマン暮らし」……こうしたいわゆる“勝ち組夫婦”も、幸せな家庭ばかりではないようです。エリート男性と結婚した専業主婦が離婚を望む理由と、離婚後に経済的な自立を果たすための具体的な対策をみていきましょう。夫は高年収だが…長年「経済的DV」を受けてきた専業主婦「姪が結婚することになったの。少しでいいからご祝儀をあげたいんだけど……」都内のタワーマンションの一室。サクラさん（