株式会社Agoora（東京都杉並区）が運営する弁護士相談ポータルサイト『離婚弁護士相談広場』は、このほど「熟年離婚を経験した女性の財産分与への対応」に関する実態調査の結果を発表しました。それによると、約3人に1人が離婚相手との財産分与について、「納得していない」と回答したことがわかりました。【調査結果を見る】離婚相手との財産分与についてどの程度納得していますか？調査は、熟年離婚（婚姻期間20年以上の離婚）を