「マイ・ピュア・レディ」や「オリビアを聴きながら」（杏里）、「天使のウインク」（松田聖子）、「伝説の少女」（観月ありさ）といった大ヒット曲で知られるシンガー・ソングライターの尾崎亜美（６９）が１８日、デビュー５０周年企画ベスト盤のリリースを記念して、初のインストアイベントを東京・タワーレコード渋谷店で開催した。イベントは元ミュージック・マガジン編集長の高橋修氏が司会を務めての公開インタビュー風