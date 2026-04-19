17日の衆議院内閣委員会で、参政党の川裕一郎議員が、情報インフラを海外企業に依存している問題を取り上げた。【映像】「データ主権という考え方は大変重視」高市総理が回答川議員は「日本では現在、マイクロソフト社による1兆6000億円規模のAI投資受け入れなどが進められ、クラウドや生成AIの基盤が特定の海外のビッグテック企業とその本国法制に深く結びつく形で構築されつつあります。短期的にはデジタル競争力を高める効