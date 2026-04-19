バドミントン元五輪代表で、キャスターの陣内貴美子（62）が18日、自身のインスタグラムを更新。地元・熊本での女優・桐谷美玲（36）とのツーショットを公開した。「熊本地震から10年。news every.で桐谷美玲キャスターと一緒に熊本から生中継をさせていただきました」と記し、熊本城前での桐谷とのショットなどを披露した。「エブリィを卒業したにも関わらず熊本地震から10年…今の熊本への想いを熊本出身である自分が