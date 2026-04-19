「お名前様」は言い過ぎ！正しい伝え方 「お名前様」って言い過ぎじゃない？ 会社の受付やイベントの受付時などには、訪問客に記帳をお願いする機会があります。その際、聞くのがこんなフレーズ。 「こちらにお名前様をお書きください」 名前に「お」をつけ、さらに「様」まで加えた最上級の敬語のようですが、どこか抵抗感がありませんか？ 「様」は相手を敬うときに使う敬称の代表格ですが、使えるのは人の名前