脳のクセや偏見からわかる消費行動 行動経済学における消費行動とは? 前項の通り、私たちの意思決定には、「脳のクセ」や「偏見」があり、それらを「認知バイアス」と一括りにしますが、実は百通り以上もあります。こうした行動経済学の概念中の柱ともなる学説が「プロスペクト理論」です。別名「損失回避の法則」とも呼ばれます。これは「人は目先の利益を求め、損失を回避したい」という人の性向です。「プロスペクト理論」