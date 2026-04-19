皐月賞の激走パターン 【◎ホープフルＳ１・４着馬】 近年、存在感を醸し出すホープフルＳ組。 直行組は［2・1・0・5］だが、出走馬まで広げれば［2・3・3・34］と３着以内30 頭中８頭を占める（15 年ホープフルＳ出走取消の16 年１着ディーマジェスティは除く）。 しかし、ホープフルＳ出走馬で買えるのは限られる。 まずは１着馬が［2・1・0・5］だが、連対馬３頭は３戦３勝でホ&