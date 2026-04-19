数多くのグルメ漫画や料理漫画が存在する中、ひときわ異彩を放つ「料理劇画」をご存知でしょうか。原作：剣名舞、劇画：加藤唯史による『ザ・シェフ』は、ただ料理の美味しさを描くだけでなく、人間ドラマが深く絡み合う名作です。今こそ読みたい第1話の魅力に迫ります。 「幻の料理人」味沢匠のクールな魅力 本作の主人公・味沢匠（あじさわ たくみ）は、特定の店舗を持たない流れの料理人。レストランでタバコを吸う