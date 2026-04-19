秋田朝日放送 けさ、秋田市の住宅街でクマの目撃が相次ぎました。 警察では付近をパトロールするなどして注意を呼びかけています。 警察によりますと午前５時４０分ごろ、秋田市牛島の市道に 体長およそ１メートルのクマ１頭がいるのを 散歩をしていた７０代の男性が見つけました。 ツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」には 午前４時半から午前８時までの間に 周辺の住宅街で合わせて