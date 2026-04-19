タレントの長嶋一茂が１９日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演し、高学歴のゲンバスタッフへの疑問を口にする一幕があった。この日、共演の「かまいたち」山内健司、濱家隆一と東大の駒場キャンパスを訪れた一茂。東大の校門前で「頭が良かったら来たかったなあ」と、つぶやいたところで山内が「矢野さん、東大出身らしい」と同行した番組の女性チーフプロデューサーが東大出身