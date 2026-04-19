西澤由夏アナ・インタビュー初の水着に挑戦した写真集『Tailwind』（集英社）が話題になっているABEMAアナウンサーの西澤由夏（32）。「王道路線」のアナウンサーとして、仕事にまい進してきたが、30代に入り、少しずつ気持ちが変化してきたという。婚活を始めたというプライベートな近況も含め、今の心境を聞いた。（全3回の第3回）【大宮高史/ライター】＊＊＊【写真】限界ギリギリ…「水着姿」も収録された西澤アナの写真集