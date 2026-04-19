巨人・西舘勇陽投手が１９日、ジャイアンツ球場で「コンディション不良」による離脱後、２度目となる座った捕手にブルペンで投球練習を行った。直球にカットボールなどの変化球を交えて６４球を投げた右腕は「順調です！ちゃんと予定通りできています」と振り返った。春季キャンプは１軍で完走したが、キャンプ終了後の３月３日から故障班に合流。今月１４日にはブルペンで立った捕手に対して投球を開始すると、１６日には初め