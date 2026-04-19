◆スペイン国王杯決勝○Ｒソシエダード２―２（ＰＫ４―３）Ａマドリード●（１８日、セビリア）日本代表ＭＦ久保建英が所属するＲソシエダードが、６シーズンぶり４度目の優勝を果たした。Ａマドリードとの決勝戦は、２―２で迎えたＰＫ戦を４―３で制した。久保は悲願のプロキャリア初のタイトル、スペインの公式戦制覇は日本人選手として初の快挙となった。ベンチスタートの久保は２―２の後半４３分から出場して、攻守に奮