家にある容器でケーキが作れる！ おうちにある保存容器と電子レンジで簡単なケーキを作りましょう。今回は、3種のレンジケーキレシピをご紹介。10分足らずでおいしいおやつの完成です。 牛乳のやさしい味わいココア味で小腹満たしきれいなマーブルに挑戦！マーブルケーキにも挑戦 ホットケーキミックスや薄力粉で作る、材料も作り方もシンプルなケーキのレシピを選びました。牛乳やココアの基本レシピが作れるようになったら、