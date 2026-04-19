西澤由夏アナ・インタビュー「チャンスの時間」や「ABEMAスポーツタイム」などに出演している、ABEMAアナウンサー1期生の西澤由夏（32）。大学時代にアナウンサーを目指すも、新卒の就活では“全敗”。営業職を経て、24歳の時に夢だった職についた 。今年4月1日には初の写真集『Tailwind』（集英社）を出版。初の水着にも挑戦している。（全3回の第1回）【大宮高史/ライター】＊＊＊【写真】限界ギリギリ…「水着姿」も収録され