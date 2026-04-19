「あっこちゃん」「お姉ちゃん」――姉妹の呼び名は、幼少時から変わらない。由紀さおり・安田祥子による童謡コンサートが40周年を迎えたのを記念して、ベストアルバム「〜日本の四季〜」が4月15日に発売された。今でも仲良く歌い続ける姉妹デュオの誕生には、二人を見事な歌手に育て上げた、偉大なプロデューサーの存在があった。（全2回の第2回）【写真を見る】姉妹で日本の童謡を歌い続けて40年！ベストアルバムを発売した安