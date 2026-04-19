姉妹で日本の童謡を歌い続けて40年――由紀さおり・安田祥子による童謡コンサートが40周年を迎えたのを記念して、ベストアルバム「〜日本の四季〜」が4月15日に発売された。40周年にちなみ、これまで発売された「あの時・この歌」シリーズ11作の中から、近年の配信で人気のあった40曲をセレクトした。日本語を大切に、歌に思いを込めて40年……6月にはコンサートも開く二人に、童謡の魅力や奥深さなど、話を聞いた。（全2回の第1