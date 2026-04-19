不発弾処理のため、交通規制が行われることを伝える看板＝19日午前、名古屋市東区陸上自衛隊は19日、名古屋市東区葵1丁目の工事現場で見つかった不発弾の処理を始めた。現場から半径約300メートルが警戒区域に指定され、近隣住民ら約2300世帯の計約3600人が避難対象となった。区域内を走る市営地下鉄東山線と桜通線の一部区間が運休した。見つかったのは米国製の250キロ爆弾で、全長約120センチ、直径約36センチ。3月、マンシ