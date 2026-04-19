社会人になって突然の吐き気や腹痛に襲われた1128shioriiさん（仮称）。最初の病院では「異常なし」「精神的なもの」と片付けられ、好酸球性胃腸炎の診断がつくまで長く苦しみました。その後も薬の副作用に悩み治療の限界を告げられますが、自ら論文を読み解き新たな主治医の元へ。約半年間の入院での完全絶食やアレルゲン特定の過酷な検査を経て、ステロイド離脱に成功。自炊と食事療法で症状をコントロールし、自分らしい