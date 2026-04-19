膵臓は体の奥にあり、がんの早期発見が難しい臓器の1つです。また、膵臓がんは進行が速く、転移しやすいタイプが多いことから、治療の難しいがん種とされています。ステージ4の膵臓がんと診断され、抗がん剤治療と疼痛緩和の治療を続けている北川さんの体験談を参考に、がんの早期発見への意識を高め、早期治療の重要性を理解しましょう。 体験者プロフィール： 北川 亨さん（以下、「北川さん」） 発