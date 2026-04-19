40代に入ると、疲れやすさや不調を「年齢のせい」「更年期だから」と受け流してしまいがちです。しかし、40代の不調の背景には別の病気や生活習慣の乱れが隠れていることもあります。見極めのポイントと対処の方法について、板橋腎・リウマチ隼聖クリニック院長の上野先生に聞きました。 ※2026年2月取材。 監修医師：上野 智敏（板橋腎・リウマチ隼聖クリニック） 鹿児島大学医学部医学科卒業。筑波大学大学院人間総