開催：2026.4.19 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 1 - 3 [ブレーブス] MLBの試合が19日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとブレーブスが対戦した。 フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。 2回裏、7番 フェリックス・レイズ 3球目を打ってライトスタン