昨年10月にブラジル代表に３−２と逆転勝利を収めた森保ジャパンが今年３月には聖地ウェンブリー・スタジアムでイングランドを１−０と撃破。これで日本代表は、ワールドカップの優勝経験８か国のうち７か国（ウルグアイ、ドイツ、スペイン、フランス、アルゼンチン、ブラジル、イングランド）から白星を飾ったことになった。なぜ日本は“サッカー大国”に勝てるようになったのか。その最大の要因を、元JリーガーでW杯戦士の鄭