RB大宮アルディージャは４月18日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第11節でジュビロ磐田とホームで対戦。１−２で敗れた。前半は積極的に攻撃を仕掛け、18分に泉柊椰が先制点を奪って主導権を握ったものの、73分に同点弾を献上すると、90＋８分に痛恨の決勝ゴールを決められ、逆転負けを喫した。これで今季２度目の連敗。ボランチでフル出場した小島幹敏は、「前半はプレッシャーもあまり来なかったので