ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。今季6号や、昨年から続く連続出塁を「50」試合に伸ばせるかに注目が集まる中、試合前に見せた行動が話題となっている。 ■長崎県出身の中本さんへサイン＆握手 ロッキーズ戦前の球場で注目を集めたのが、大谷が練習を終えて引き上げる際に見せたワンシーンだった。大谷は車椅子に座る女性のもとへ歩み寄