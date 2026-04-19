降りた直後に漏れたのは、あまりにも素直な本音。グラドル兼ポーカー女子の西野夢菜の悔しがり方が視聴者の笑いを誘った。【映像】「いきたかった〜！」24歳グラドル、悔しくて顔真っ赤美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第2回が4月18日に配信。西野夢菜がライバルのオールインに対して難しい判断を迫られ、フォールド後に思わず