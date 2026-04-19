【WWE】レッスルマニア（4月18日・日本時間19日／ラスベガス）【映像】ドレスを脱ぎ捨て“ポッコリ”お腹を披露5万人を超える5万816人の大観衆の前で、久しぶりにファンの目の前に姿を現して大歓声を浴びた人気女子レスラーが突如、華麗なドレスを脱ぎ捨てて“ポッコリ”お腹を披露。さらに妊娠を発表する驚きの一幕に会場が騒然。祝福ムードに包まれた。米・ラスベガスのアレジアント・スタジアムで開催された世界最大のプロ