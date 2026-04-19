政府は、午前6時台に北朝鮮から複数の弾道ミサイルが発射されたと発表しました。【映像】北朝鮮から複数の弾道ミサイル 政府が厳重抗議弾道ミサイルは、朝鮮半島東岸付近の日本のEEZ＝排他的経済水域の外に落下したと推定され、現時点において航空機や船舶などへの被害報告は確認されていないとしています。また政府は北朝鮮に対し、弾道ミサイルの発射は安保理決議に違反し、国民の安全に関わる重大な問題だとして厳重に抗