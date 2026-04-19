ホルムズ海峡周辺で船舶への攻撃が相次いで報告されるなか、攻撃を中止するよう求める無線の音声を独自に入手しました。【映像】「頼むから撃つのはやめてくれ」受信した実際の音声ペルシャ湾上のタンカーが受信した音声「イランの革命防衛隊海軍に告ぐ。こちら……頼むから撃つのはやめてくれ、撃つのはやめてくれ。エンジンを止める。エンジンを止めるから、いいか？」この音声は18日、ペルシャ湾上のタンカーの船員がほかの