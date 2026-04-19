「阪神−中日」（１８日、甲子園球場）中日の福永裕基内野手が飛球を追ってカメラマン席に落下し、緊急交代。救急搬送されたが、福家三塁塁審の迅速な行動にファンから称える声が相次いだ。三回２死二塁、福永は佐藤輝が放った三塁ファウルグラウンドへの飛球を追ったが、カメラマン席に頭から落下。一緒に打球を追っていた福家三塁塁審はすぐにカメラマン席に飛び降り、福永の状態を確認。誰よりも早く球場スタッフに担架を