東京・文京区にある根津神社で色とりどりのツツジが見頃を迎え、たくさんの人で賑わっています。【映像】たくさんの人で賑わう根津神社の様子根津神社の境内には、およそ100種類、3000株のツツジが植えられていて、ピンクや赤、白など色とりどりの花が咲き誇っています。今年は例年よりも咲き始めが早く、今が見頃となっています。初夏の陽気の中、訪れた人たちは色鮮やかなツツジに囲まれた境内を散策して写真を撮るなどし