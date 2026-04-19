午前6時台に北朝鮮から複数の弾道ミサイルが発射されたことを受け宮崎防衛副大臣が会見を開き「北朝鮮に対し北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議し、強く非難をしたところであります」と述べた。【映像】防衛副大臣「強く非難」北朝鮮の弾道ミサイル発射受け宮崎防衛副大臣は「北朝鮮東岸付近から北朝鮮が複数の弾道ミサイルを発射いたしました。その詳細につきましては現在日米間で緊密に連携をして分析中でありますが、発