Image:株式会社tsumugi この記事は2026年3月19日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。マイナンバーカードを持ち歩く機会が増える昨今。顔写真や名前だけ見せたいのに、個人番号や住所まで見えてしまうのは少し気になるもの。そんな“見せたくない情報まで見えてしまう問題”を解決するために生まれたのが、専用カードケー