徹底的にヒールキャラに徹している安田顕の善人化はあるのか？堤真一主演で “車いすラグビー” を題材にした日曜劇場『GIFT』（TBS系）が4月12日（日）にスタートした。天才宇宙物理学者・伍鉄文人（堤）は、ひょんなことがきっかけで車いすラグビーの弱小チームにかかわることになり、日本一に導いていくという物語だ。『GIFT』第1話は世帯視聴率が9.4％・個人視聴率5.7％（ビデオリサーチ調べ／関東地区）で、日曜劇場作