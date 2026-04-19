Photo: 三浦一紀 2026年2月27日の記事を編集して再掲載しています。検討している方はお急ぎを！こちらやこちらやこちらの記事で紹介している、高機能ハイコストパフォーマンスのワークチェア「YPS-S800」。購入報告はもちろん気になっているという声も届いています。CoSTORYにて開催中のクラウドファンディングは、4月30日(木) 23:59まで。残すところ2週間を切りました。 一日中座る