「震災に対して思うことは毎年、そこまで大きくは変わらない。今までと同じように思っています」「大人になるにつれ、地元の存在がより特別なものになっています」節目の日、ドジャース・佐々木朗希選手（24）は報道陣に胸中を明かした。オープン戦ではコントロールが乱れて絶不調に陥ったが、ロバーツ監督は期待を込めて、開幕ローテーションに入れた。3月、キャンプ取材でアメリカを訪れた元ロッテ監督の井口資仁さん（51）が語