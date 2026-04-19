物価高の今は、できるだけ出費を抑えて賢くオシャレを楽しみたいところ。そんなときに頼りになるアイテムを【GU（ジーユー）】で発見！ 1枚でコーデが決まり、レイヤードや小物次第で印象を変えられる、黒のワンピースを今回は紹介します。大人のデイリーコーデにぴったりで、今から夏まで活躍してくれるはず。スタッフさんのお手本コーデもぜひ参考にしてみて。 軽やかチュニッ