小6の娘とふらりと立ち寄った、かつて毎日のように通い詰めた公園。幼い年子兄弟を連れ、必死な面持ちで立ち尽くすお母さんに、必死だった自分を思い出して……？ 友人が体験談を語ってくれました。 久しぶりに砂場に座り込んだ娘 大きな砂場がある公園での出来事です。 小6の娘と散歩中、娘が突然「懐かしい！」とはしゃぎ、無心に山を作り始めました。 そこは、かつて私たち親子が毎日通った思い出の砂場。 子どもた