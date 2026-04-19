店頭のコメ価格が徐々に下がってきている。農水省は17日、今月12日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キロ=3873円（税込み）だったと発表。前週比60円安で、9週連続の下落となった。【もっと読む】農水省の予測「大量コメ余り」は消費者には朗報だが…迫る米価暴落と生産者大量離農ショック米価高騰は一服した感があるものの、新たな問題が浮上している。せんべい・あられなどの米菓、みそ、パックご