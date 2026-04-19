フリーアナウンサーの中川安奈が18日にInstagramを更新。古着スタイルのオフショットを披露すると、ファンから「一瞬安奈ちゃんだとは思わなかった」「スタイルもめちゃ良いですね♪」といった反響が寄せられた。【別カット】「ウエストの細さがすごい」中川安奈、古着スタイル全身ショット中川が「#古着」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真の中で彼女は、長袖カットソーにジャケット、ヴィンテージデ